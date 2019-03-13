سياسي مستقل يدعو الى وضع مجلس بغداد تحت قيادة رئاسة الوزراء

2019/03/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا السياسي المستقل، ليث شبر، الى ان يكون مجلس محافظة بغداد تحت قيادة رئاسة الوزراء.

كما دعا شبر خلال برنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم "رئاسة الوزراء الى إطلاق مبادرة في أحياء مدن بغداد"..يتبع

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