امريكا تمنع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من دخول أراضيها

2019/03/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف تأشيرة دخول التراب الأمريكي لحضور اجتماعات تنفيذية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بميامي لأسباب مجهولة.

وكشف موقع أفريكا فوت بأن المسؤول الأول داخل الكاف ، سيتعذر عليه حضور اجتماع الفيفا مالم يتدخل مسؤولون كبار أمريكيين لحسم حضوره .وأشار الموقع أن أحمد أحمد انتابته حالة من الغضب مشيرا إلى إنها خطوة غير مفهومة من قبل السلطات الأمريكية والتى تمنع المواطنين من دخول أراضيها.

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