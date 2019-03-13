2019/03/13 | 22:55

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رويترز: فيسبوك تقول إن مستخدمين حول العالم يواجهون عطلا في تطبيقات

تابعة للشركة

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