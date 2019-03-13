2019/03/13 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد ائتلاف دولة القانون ،مساء الاربعاء، اجتماعا برئاسة زعيمه نوري

المالكي ، وحضر الاجتماع رئيس الكتلة وعدد من السادة النواب .واكد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ، ان" الاجتماع

ناقش عدد من الملفات السياسية والأمنية ، فضلا عن ملف تواجد القوات

الامريكية في البلاد ، ومشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب

والموقف منها . وأعرب ائتلاف دولة القانون خلال الاجتماع حرصه البالغ على دعم مشاريع

القوانين التي تلبي حاجة المواطن والإسراع في اقرارها ، وتفعيل دور

مجلس النواب خلال فصله التشريعي الحالي وإنجاح دوره بالتعاون مع باقي

الكتل الشريكة في المجلس من اجل المضي في إعمار المدن وتقديم الخدمات

وتوفير فرص العمل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف دولة القانون يناقش ملف تواجد القوات الامريكية والقوانين المطروحة على البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف دولة القانون يناقش ملف تواجد القوات الامريكية والقوانين المطروحة على البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).