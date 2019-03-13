تعرف على اخطر مدينة في العالم

2019/03/13 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت منظمة غير حكومية مكسيكية دراستها حول المدن الـ 50 الأخطر في العالم من حيث معدل جرائم القتل في عام 2018.وجاء في التقرير، الذي نشره “المجلس المدني للأمن العام والعدل الجنائي”، إن مدينة تيخوانا المكسيكية شهدت أعلى معدل لجرائم القتل في العام الماضي، حيث بلغ عدد جرائم القتل 2.64 ألف جريمة أو […]

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