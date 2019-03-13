وزير الأعمار والإسكان يزور ديالى ويؤكد على ضرورة تنفيذ المشاريع المستقبلية والمتوقفة في المدينة

2019/03/13 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - ديالىأجرى وزير الاعمار والاسكان بنگين ريكاني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى محافظة ديالى، وعقد إجتماعاً مع الحكومة المحلية وعلى رأسهم محافظ ديالى وبحضور أعضاء مجلس المحافظة، وتمت مناقشة المشاريع التي ستنفذ مستقبلاً في مناطق المحافظة، فضلا عن مناقشة ووضع الحلول للمشاريع المتوقفة والمتلكئة ايضا.وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع في بغداد يضم الوزارة والنواب وأعضاء مجلس المحافظة ومدراء دوائر الطرق والماء والمجاري والبلديات، وكذلك حضور ممثلي الشركات المتعاقدة معها الوزارة لوضع الخطة النهائية من اجل تنفيذ المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المدينة".وقال ريكاني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ديالى، وحضرته شبكة رووداو الإعلامية، "لنا الشرف اليوم ان نكون في محافظة ديالى لنلتقي بالسيد المحافظ وبرفقة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة ومدراء الدوائر للاطلاع على المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظة ومنها مشاريع الماء والمجاري والإسكان والطرق وأيضا للتباحث حول خطة توزيع الأراضي الجديدة وفق قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم أمس والغاية منها إعادة تفعيل هذه المشاريع وأيضا النهوض بواقع الخدمات في المحافظة وحل الإشكالات المتعلقة بتوزيع الأراضي في عام 2014 الذي سبب ضرر لبعض العوائل وكان هناك غبن للبعض الأخر".وأضاف، "اتفقنا مع السيد المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة ان نعقد جلسه يوم 27 في بغداد وبحضور جميع الشركات المتعاقدة والمهندسين المقيمين ودوائر البلدية المعنية، للبدء بوضع خطة تفصيلية لإنهاء بعض المشاريع والاستمرار بالأخرى، واختيار المناطق بشكل نهائي لغرض توزيع الأراضي على الرغم من ان الفرق قد أرسلتها الوزارة منذ أكثر من شهر تعمل مع المحافظ ودوائر البلدية في المحافظة بغرض تهيئه هذه القطع ومعالجه المشاكل القانونية من حيث الاستملاكات".

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