أبو حسين ساجد.. إرهابي مسؤول عن ملف

2019/03/13 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف افيخاي ادرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، أن من يرأس وحدة ملف الجولان هو المخرب علي موسى عباس دقدوق، المعروف بأبي حسين ساجد.

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