وزير الكهرباء العراقي: حافظنا على انتاج الطاقة الكهربائية المتحقق استعدادا لفصل الصيف المقبل

2019/03/13 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، متابعته الشخصية لإنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وشدد الخطيب خلال اجتماعه بملاكات الانتاج المتقدمة في الوزارة، إضافة الى مدير عام انتاج المنطقة الوسطى، ومديري محطات الانتاج فيها، شدد على ضرورة المحافظة على انتاج الطاقة الكهربائية المتحققة عبر إكمال جدول الصيانات المبرمجة والطارئة، قبيل حلول اشهر الصيف المقبل.

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