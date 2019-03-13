البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

2019/03/13 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد رفض المشرعون البريطانيون اليوم (الأربعاء)، الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت رمزي يمهد لطلب تأجيل «بريكست».وصوّت المشرعون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن مجلس العموم أوضح بشكل […]

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