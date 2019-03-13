2019/03/13 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي, الاربعاء, في تحصين نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا، بعد تجديد عقد اللاعب الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في ملعب الاتحاد في عام 2022.ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن بيرناردو سيلفا وقع عقدًا جديدًا مع السيتي حتى عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيتي يتمسك بسيلفا ويجدد عقده لـ6 سنوات مقبلة NAS | موقع ناس الرسمي.

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