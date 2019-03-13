الدفاع المدني يواجه صعوبة في إخماد ثلاث حرائق اندلعت في ان واحد ببغداد

2019/03/13 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع ثلاثة حرائق في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في تصريح صحفي إن "ثلاثة حرائق اندلعت في آن واحد، مساء اليوم، في أماكن متفرقة بمنطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمنطقة الحرائق في محاولة للسيطرة عليها"، لافتاً إلى أن "الفرق تواجه صعوبة بإخماد الحرائق حتى الآن"، دون مزيد من التفاصيل.

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