روحاني من طهران : العراق هو البلد الأول للصادرات الإيرانية

2019/03/13 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع التفريق بين شعبي العراق وإيران.وأكد روحاني، خلال مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارة رسمية للعراق، اليوم الأربعاء، أن العراق هو البلد الأول للصادرات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران أبرمت عدة اتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة مع العراق.وقال روحاني “يعد العراق ...

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