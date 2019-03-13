عراقية تقتل زوجها بطريقة بشعة وترمي جثته

2019/03/13 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدرت محكمة جنايات قضاء القرنة في محافظة البصرة؛ اليوم الأربعاء؛ حكما بالسجن المؤبد بحق امرأة قتلت زوجها بعدما طلقها للمرة الثالثة دون علمها.وذكر مصدر في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية في بيان؛ ان “محكمة جنايات القرنة اصدرت حكم بالسجن المؤبد بحق المتهمة (ف م ح) استنادا الى احكام المادة 405 من قانون […]

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