برلماني للعراقيين: تأملوا نعالي!

2019/03/13 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اطلق النائب فائق الشيخ علي؛ اليوم الأربعاء؛ تغريدة ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي توتير.وقال الشيخ علي؛ في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ “توقفت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام طويلا عند (قندرة) محمد الحلبوسي! من ماركة (لويس فوتون)”؛ مضيفا “عندي نعال مشتغله (نِبي) أكرر (نِبي النعلچي) أعظم نعلچي بالعالم بمحلة المشراگ بالنجف […]

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