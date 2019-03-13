زعيم تحالف الاصلاح و الاعمار عمار الحكيم يدعو أبناء الأقليات الدينية إلى العودة للعراق

2019/03/13 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد استقبل زعيم تحالف الاصلاح و الاعمار عمار الحكيم وفدا يمثل الديانات الايزيدية و المسيحية و الصابئة المندائية في العراق.حيث ذكر بيان صحفي صادر عن مكتب سماحة السيد عمار الحكيم ، أن رئيس تحالف الاصلاح و الاعمار استقبل وفدا من الزعامات الدينية للمكون الصابئي و الايزيدي و المسيحي برئاسة فضيلة […]

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