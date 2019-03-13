البرلمان البريطاني يصوت ضد “بريكست”

2019/03/13 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة صوت البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، ضد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين لندن وبروكسل.وأيد 312 عضوا في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، ما يسمى بـ “التعديل A” الذي يلزم الحكومة باستبعاد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.وصوت 308 نواب ضد هذا التعديل.ويأتي ذلك بعد […]

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