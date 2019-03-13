2019/03/13 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9kv4qqwN_zM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - توزيع الاراضي .. حملة حكومية تواجهها اشكاليات 2019/3/13) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - توزيع الاراضي .. حملة حكومية تواجهها اشكاليات 2019/3/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).