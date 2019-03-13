احتجاجات ضد مؤتمر واشنطن الذي عقدته مجموعة تؤيد النظام المباد

2019/03/13 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم ناشطون في الجالية العراقية في أمريكا وقفة احتجاجية ضد مؤتمر لمجموعة من مؤيدي النظام المباد في واشنطن .

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