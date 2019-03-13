2019/03/13 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت منظمة غير حكومية مكسيكية دراستها حول المدن الـ 50 الأخطر في العالم من حيث معدل جرائم القتل في عام 2018.وجاء في التقرير، الذي نشره “المجلس المدني للأمن العام والعدل الجنائي”، إن مدينة تيخوانا المكسيكية شهدت أعلى معدل لجرائم القتل في العام الماضي، حيث بلغ عدد جرائم القتل 2.64 ألف جريمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارقام مخيفة عن اعداد الجرائم فيها..



تعرف على اخطر مدينة في العالم NAS | موقع ناس الرسمي.

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