الدراجي: تأخير استكمال الكابينة بهذه الطريقة غير مبرر

2019/03/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب السابق رحيم الدراجي، ان النجف تستعد لمخاطبة الكتل السياسية بخطاب غير مسبوق، لافتاً الى المخاطبة ستكون في حال لم يحسم رئيس الوزراء والكتل السياسية ملف الكابينة الوزارية.

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