رسميًا.. مانشستر سيتي يجدد عقد نجمه البرتغالي حتى 2025

2019/03/14 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر سيتي، منذ قليل، توقيع اللاعب برناردو سيلفا على عقد جديد مع الفريق الإنجليزي.

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