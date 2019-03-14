تساؤلات وأستفهامات عاجلة عن فتح المقابرالجماعية للايزيدية في سنجار

2019/03/14 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي اخيرا وبعد الكثير من التضاربات والشد والتراخي والاهمال وقلة الحيلة في أدارة ملف المقابر الجماعية، أعلنت الحكومة العراقية انها ستباشر بـ مراسيم رسمية بفتح المقابر الجماعية للايزيدية في قرية كوجو بقضاء سنجار، التي كانت واحدة من صفحات إبادة الايزيدية من قبل تنظيم داعش في الـ 3 من آب اغسطس 2014 – لكن […]

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