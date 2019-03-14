نتائج الشوط الاول من دوري ابطال أوروبا

2019/03/14 | 00:27

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برشلونة 2-ليون 0

بقاء النتيجة على هذا الحال تؤهل برشلونة الى الدور ربع النهائي

بايرن ميونيخ 1-ليفربول 1

بقاء النتيجة على هذا الحال تؤهل ليفربول الى الدور ربع النهائي

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