إخماد 3 حرائق بسوق الزعفرانية شرقي بغداد

2019/03/14 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، من إخماد الحرائق الثلاثة التي اندلعت في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.

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