إصابة 3 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2019/03/14 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر محلي في محافظة ديالى ، بإصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي الطائفي شمال شرقي المحافظة.

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