الغش التجاري قتل للمواطن العراقي وخسائر للاقتصاد الوطني بأكثر من 100 مليون دولار سنويا

2019/03/14 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* ظهرت في السنوات الأخيرة وبالتحديد بعد عام 2003 الكثير من الظواهر الاقتصادية السلبية التي انعكست على المواطن بصورة

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