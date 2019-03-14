ميسي يقود برسلونة لدور ربع نهائي تشامبيونزليغ

2019/03/14 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ فهد الداوود في ليلة من ليالي كامب نو الجميلة تفوق العملاق الكتلوني برشلونة على فريق ليون الفرنسي في قلعته و بين جماهيره بخمسة أهداف لهدف واحد ضمن مباريات دور 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 ليو ميسي افتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 17 من علامة الجزاء ، ثم كوتينيو باسيست […]

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