2019/03/14 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد محافظ نينوى نوفل العاكوب ‘مهني’ و ‘دقيق’ .

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