وزير الكهرباء: حافظنا على إنتاج الطاقة الكهربائية المتحقق استعدادًا لفصل الصيف المقبل

2019/03/14 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، متابعته الشخصية لإنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

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