2019/03/14 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر أهالي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان على تمساح عملاق في نهر دجلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العثور على تمساح عملاق في نهر دجلة وسط هلع ودهشة من المواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العثور على تمساح عملاق في نهر دجلة وسط هلع ودهشة من المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).