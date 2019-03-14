2019/03/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أصيبت مواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” وواتسآب بخلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطلها في عدد من مناطق العالم.وقال موقع فيسبوك نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق .وأضاف فيسبوك: يمكننا أن نؤكد أن الموقع تعرض لهجوم..ونعمل على حل تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن وأوضح أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطل فني مفاجئ يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتسآب NAS | موقع ناس الرسمي.

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