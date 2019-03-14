2019/03/14 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عدد من مستخدمي فيسبوك حول العالم بعطل أصاب الموقع.وانتشر وسم "facebookdown#" على تويتر مع إشارة إلى عطل فني أصاب التطبيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل يصيب فيسبوك حول العالم.. والموقع الأزرق يقر) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل يصيب فيسبوك حول العالم.. والموقع الأزرق يقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).