لجنة الزراعة والمياه تحذر من تناقص الأراضي الزراعية في عموم البلاد

2019/03/14 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية من تناقص الأراضي الزراعية والمستصلحة في عموم البلاد نتيجة البناء العشوائي.

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