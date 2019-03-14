مركز الاعلام الرقمي يوضح بشأن الرسائل المتداولة حول عطل تطبيقات الفيسبوك

2019/03/14 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مركز الاعلام الرقمي : الرسائل التي يتم تداولها عبر الواتساب وفيسبوك

ماسنجر، والتي تتحدث عن عطل التطبيقات وتقدم نصائح باعادة الارسال، لا

علاقة لها بالخلل الحاصل في التطبيقات ويجب اهمالها .

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