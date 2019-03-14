تقرير.. زيارة السبهان للعراق.. ضربة في رأس إيران ورسالة لحكومة بغداد

2019/03/14 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر خبراء ومراقبون، أن زيارة الوزير ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي المفاجئة للعراق بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني بساعات لها دلالاتها.

في مقدمتها أن السعودية تضع حكومة بغداد أمام اختياراتها فإما أن تحدد حكومة عبد المهدي أنها مع التوجه العروبي وضد المشروع الفارسي وإما أن تعلن انضمامها له و لذيول إيران.

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