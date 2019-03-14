عضو بالكونجرس: أمريكا ربما تتدخل عسكريا في فنزويلا

2019/03/14 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الكونجرس الأمريكي بوب جيبس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تتدخل عسكرياً لإنهاء الأزمة المشتعلة على السلطة في فنزويلا، إذا لزم الأمر.

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