2019/03/14 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WyDWyezANLY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات البصرة : ( عمي صارو يأجروهم من الكهاوي ويشترولهم عكال وعباية ويروحون يفصلون ويدكون )) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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