خبير أمني: عادل عبد المهدي بتصريحاته عن المخدرات هرب من إيران ووقع بيد حزب الله

2019/03/14 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الأمني هشام الهاشمي، أن التقرير الأمني والاستخباري المقدم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتضمن الأرجنتين ولبنان.

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