2019/03/14 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة كبيرة في دوري كرة الصالات تعرضت كرة الصالات في العراق لهزة كبيرة، بإعلان 3 أندية انسحابها من الدوري الممتاز، على خلفية ما وصفوه بالتلاعب في النتائج، ومحاولة منح اللقب لناد بعينه.ورغم الأزمة الكبيرة التي تفجرت إلا أن لجنة الصالات التزمت الصمت، ولم توضح موقفها بشكل رسمي إزاء الاتهامات التي طالتها من قبل عدد كبير من الأندية.فريق الصناعات الكهربائية عبر عن استيائه بعد أن رفعت عقوبة أحد لاعبي الشرطة، في ظروف غامضة، ما دفع نادي الصناعات للتقدم باعتراض رسمي إلى لجنة الصالات حول الموضوع.واستفسر النادي عن سبب رفع عقوبة اللاعب قبل مواجهة الصناعات والشرطة دون أن تبلغ الأندية الأخرى، ولوح بالانسحاب من البطولة في حال لم توضح اللجنة كيفية رفع العقوبة.ولم يتلق نادي الصناعات إجابة شافية ما دفعه للانسحاب من الدوري، معللا انسحابه بمجاملة رئيس لجنة الصالات، غالب الزاملي، لناديه الشرطة كونه عضوا في مجلس الإدارة.غاب 3 أندية من الجولة الثامنة عشر من الدوري، ولم تحضر مباريات الجولة، لتشعل شرارة أخرى في الأزمة التي ضربت الصالات.ففاب شهربان عن مواجهة الشرطة، والشرقية عن مواجهة مصافي الجنوب، فيما لم يحضر أمانة بغداد مواجهة فريق نفط الجنوب في البصرة، ليقرر الاتحاد اعتبار الغائبين خاسرين بنتيجة خمسة أهداف دون رد.حامل اللقب نفط الوسط، هو الآخر، تضامن مع الصناعات الكهربائية وأعلن انسحابه من الدوري، مشيرا إلى أن بعض الأندية باتت تتحكم في مصير الدوري وهناك مجاملات لبعض الأندية على حساب الأخرى.وحمل النادي المسؤولية للجنة الصالات التي لم تتخذ قرارا صارما بحق الأندية التي انسحبت الموسم الماضي فتكرر الحال بعدد أكبر لعدم وجود رادع للأندية التي تلاعبت بمصير الدوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة كبيرة في دوري كرة الصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة كبيرة في دوري كرة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).