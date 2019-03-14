2019/03/14 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواصف شديدة تضرب بغداد وتحذير من الساعات المقبلة ضربت عواصف شديدة ورياح عاتية العاصمة بغداد، فجر الخميس.وتجاوزت سرعة الرياح أكثر من 50 كم في الساعة كما توقعها تقرير للأنواء الجوية صباح الأربعاء.ولفت التقرير الجوي الى ان طقس البلاد سيكون غائماً الخميس والجمعة ويشهد تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً ومغبرة مع فرصة لحدوث عواصف ترابية.وبين، ان "المناطق الوسطى والجنوبية سيكون طقسها بين غائم جزئياً وغائماً مصحوب بتساقط زخات أمطار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن ولا تغير في درجات الحرارة, أما المنطقة الشمالية تكون الامطار متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن السابق”.وأضاف، ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون في المنطقة الوسطى صحواً وفي الاقسام الشرقية منها مابين غائم وغائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة وتكون رعدية احيانا ويتحول تدريجيا الى صحو وتنخفض بضع درجات الحرارة, أما المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وغائماً وكذلك الامطار خفيفة الشدة ولا تغير في درجات الحرارة, فيما ستكون المنطقة الجنوبية طقسها صحواً ولا تغير في درجات الحرارة”.

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