2019/03/14 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم 6 أطفال، الأربعاء، بضربات جوية روسية على محافظة إدلب السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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