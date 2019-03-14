2019/03/14 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان علي الشمري، أمس الأربعاء، أن المخدرات أخطر على العراق من الإرهاب ويجب مكافحته بكافة السبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي الشمري: المخدرات أخطر على العراق من الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي الشمري: المخدرات أخطر على العراق من الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).