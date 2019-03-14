2019/03/14 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز برشلونة الإسباني مقعده في ربع النهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الـ12 تواليا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي 5-1 الأربعاء على ملعب "كامب نو" بفضل ثنائية وتمريرتين حاسمتين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفضل ميسي .. برشلونة في الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 12 على التوالي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفضل ميسي .. برشلونة في الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 12 على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).