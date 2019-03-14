إيران تمنع معتقلًا أمريكيًا من التواصل مع عائلته

2019/03/14 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت السلطات الإيرانية،الجندي السابق في البحرية الأمريكية المعتقل مايك وايت من التواصل هاتفيًا مع عائلته، بحسب ما أفاد المتحدث باسم عائلته جوناتان فرانكس.

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