التحالف العربي يسقط طائرة حوثية

2019/03/14 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن طائرة حوثية بدون طيار فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة اعادة الانتشار.

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