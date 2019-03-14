نائب عن الإصلاح: لولا الفساد لحققت أمانة بغداد إيرادات بـ 400 مليار دينار سنويًا

2019/03/14 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن كتلة الإصلاح، علي الحميداوي، إنه لولا الفساد لحققت أمانة بغداد إيرادات 400 مليار دينار سنوياً.

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