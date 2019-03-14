السيستاني يطالب بنزع أسلحة الميليشيات بعد لقاء روحاني

2019/03/14 | 04:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف (العراق) – أثار بيان للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بشأن مطالبته بحصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أهم

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