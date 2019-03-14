2019/03/14 | 04:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير إقتصادي يشدد على دراسة توزيع الأراضي ومنع الاستحواذ عليها بالعلاقات شدد خبير إقتصادي، على دراسة قرار مجلس الوزراء، في توزيع قطع الأراضي بالمجان.وقال باسم جميل أنطوان ان" من اصدر المبادرة الوطنية للسكن من المؤكد انه استند الى معايير معينة كالتلوث البيئي وفرص العمل والفوضى المنتشرة وغيرها"، مشيرا الى ان" بغداد تحتاج الى إعادة تاجييك مرة أخرى لواقعها، وعلينا ان لا نعارض دون ان نصلح مايجري لتحسين وضع العاصمة الذي يحتاج الى وقت".وأضاف، ان" هناك بوادر جيدة في تحسين واقع العاصمة لكن ليس بمستوى الطموح، كالنظام المروري الذي يحتاج الى تحسين خاصة بعد دخول ملايين السيارات من دون رقابة".وتابع أنطوان، ان" توزيع الأراضي هي خطوة جيدة فالمادة 30 من الدستور تقول انه من حق المواطن العراقي {السكن والتعليم وفرص العمل}؛ لكن هذا يحتاج الى متابعة وتنفيذ ونحتاج الى دراسة كاملة أولها عدم الاستحواذ على الأراضي بالعلاقات، كما نحتاج لدراسة السوق وتوفير المستلزمات البناء فيه وكفاية البنى التحتية".وبين ان" مشروع السكن سيساهم في خلق فرص عمل وتنشيط الأسواق المحلية".

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