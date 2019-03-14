2019/03/14 | 04:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: لو تم إعتماد الدستور بحل المشاكل لكانت أوضاع العراق أحسن من الآن قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، خلال إستقباله محافظ المثنى، أحمد منفي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من أعضاء مجلس المحافظة، لو تم الاعتماد الى الدستور في حل المشاكل لكانت الاوضاع في العراق احسنوذكر بيان للبارزاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"الوفد الضيف قد عبر عن شكره للقاء وحفاوة الإستقبال، مشيرين الى العلاقات التاريخية بين شعب كردستان وبقية مناطق العراق، كما أعربوا عن تقديرهم لتضحيات شعب كردستان في النضال ضد الدكتاتورية والحرب ضد داعشواضاف، أن "محافظ المثنى والوفد المرافق له قد قيموا عالياً، جهود الرئيس البارزاني في التصدي للدكتاتورية وإرساء المبادىء الديمقراطية والتعايش في العراق"، لافتا الى ان " اللقاء بحث الأوضاع المعيشية للمواطنين العراقيين، وبالذات في محافظة المثنى وبقية محافظات وسط وجنوب العراق".واكد على "ضرورة الإستفادة من تجربة إقليم كردستان من أجل نقلها الى محافظتهم، وتطويرالقطاع السياحي وتعزيز العلاقات بين إقليم كردستان ومحافظة المثنى، كما تم تداول الأوضاع والمشكلات الموجودة في العملية السياسية في العراق، وأكد الحاضرون على ضرورة تنفيذ الدستور العراقي من أجل حل المشكلات".ووصف البارزاني بحسب البيان، "العلاقات بين إقليم كردستان ومحافظة المثنى بالمهمة"، مشيراً الى انه "بعد عملية تحرير العراق، لو تم الإعتماد على الدستور كأساس لحل المشكلات، لكانت الأوضاع في العراق أحسن من الآن"، مؤكداً على "ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كردستان وبقية مناطق العراق".ولفت الى المشاكل السياسية في العراق، جدد تأكيده على "عدم جواز تحول الخلافات السياسية الى أحقاد وضغائن بين القوميات".وقال: "يجب تعميق السلام والوئام الموجودين بين المكونات العراقية".وأردف البيان، بأنه "في نهاية اللقاء، وبشأن مصير رفات المؤنفلين الكوردستانيين، دعا الرئيس البارزاني الى بذل المزيد من الجهود الجدية في سبيل العثورعلى المقابر الجماعية ونقل رفات الشهداء الى وطنهم".

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