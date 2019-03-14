بريان هوك: العقوبات منعت طهران من تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميًا

2019/03/14 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الممثل الأميركي الخاص لإيران بوزارة الخارجية، بريان هوك، إن العقوبات على إيران حرمتها من إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار منذ 2017، مشيراً إلى أن العقوبات منعت طهران من تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميا.

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